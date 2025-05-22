Новые решения от Gigabyte: профессиональная видеокарта для ИИ-задач и топовая плата с поддержкой X3D Turbo Mode 2.

На стенде Gigabyte в рамках Computex 2025 можно было заметить две интересные новинки. Первая — Radeon AI Pro R9700, мощная видеокарта, разработанная AMD для задач вроде машинного обучения, визуализации и обработки данных. Вторая — X870E AORUS Master X3D Ice, материнская плата, которая стала победителем в номинации TechPowerUp Best of Computex 2025.

Radeon AI Pro R9700 — это не просто игровой GPU. Это решение для тех, кто работает с ИИ, моделирует сложные процессы или занимается профессиональной визуализацией. У неё чип Navi 48 по техпроцессу 4 нм, архитектура RDNA 4 и 32 ГБ GDDR6 памяти с 256-битной шиной. Карта рассчитана на установку до четырёх штук в одной системе, что даёт в сумме 128 ГБ VRAM.

Карта сделана в рамках экосистемы AI TOP от Gigabyte, где акцент делается на производительность, совместимость и стабильность при длительных нагрузках. Стоит отметить расположение разъёма питания - 16-пиновый 12V-2x6, вынесен на край PCB.

Второй интересный продукт — X870E AORUS Master X3D Ice. Эта материнская плата стала первой, поддерживающей технологию X3D Turbo Mode 2, которую можно активировать одним кликом в UEFI. По заявлению Gigabyte, такая настройка даёт до 15% прироста в играх на процессорах Ryzen 9000X3D, включая 9800X3D, 9900X3D и 9950X3D.

Выпуск Radeon AI Pro R9700 намечен на июль 2025 года. А вот X870E AORUS Master X3D Ice можно будет купить чуть раньше, возможно, сразу после выхода других матплат этой серии. Точные цены пока не объявлены, но исходя из прошлых релизов, можно ожидать уровня $600–$800 за версию с полной оптимизацией.