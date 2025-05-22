Компания ASRock выступила с серией новых GPU: от профессиональных решений Creator Series до игровых вариантов вроде RX 9060 XT.

На стенде ASRock в рамках Computex 2025 можно было увидеть сразу несколько интересных видеокарт. Среди них — Radeon AI PRO R9700, который позиционируется как обновлённая версия RX 9070 XT, но с более высокими частотами и увеличенным числом вычислительных блоков. Также представлены RX 9060 XT в двух сериях: Challenger и Steel Legend, а ещё Intel Arc Pro B60 Creator — профессиональная карта на базе Xe2-HPG.

Самый заметный ход — это Creator Series, которая ориентирована на работу с несколькими видеокартами одновременно. Например, ASRock уже показала систему с четырьмя Radeon AI PRO R9700, установленными рядом друг с другом. Это важно для тех, кто занимается машинным обучением или тяжёлым моделированием.

Radeon AI PRO R9700 построен на архитектуре RDNA 4, чип Navi 48, с 64 вычислительными блоками и 32 ГБ GDDR6 памяти на 256-битной шине. Частота у этой версии — 2,350 МГц Game Clock и до 2,920 МГц в разгоне, что довольно серьёзно даже для современных задач.

Ещё одна новинка — Arc Pro B60 Creator, основанная на архитектуре Xe2-HPG от Intel, с 160 XMX-движками и 24 ГБ GDDR6 памяти на 192-битной шине. Интересно, что Intel тоже начала двигаться в сторону профессиональных пользователей, хотя раньше её решения не были флагманскими.

В игровом сегменте обратили внимание на Radeon RX 9060 XT. Она доступна в двух вариантах: Challenger (два вентилятора, металлическая задняя панель) и Steel Legend (три вентилятора, улучшенный радиатор, RGB-подсветка). У Challenger частота — 2,700 МГц Game Clock и до 3,290 МГц Boost, у Steel Legend — чуть выше: 2,780 МГц и до 3,320 МГц соответственно. Обе версии поддерживают 8 или 16 ГБ GDDR6 памяти на 128-битной шине, что не самый лучший выбор для работы с текстурами или рендера, но достаточный для большинства проектов. Цена — $299 за 8 ГБ и $349 за 16 ГБ. Выпуск намечен на июнь 2025 года для RX 9060 XT и июль для Radeon AI PRO R9700.



