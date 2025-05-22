Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB — жидкостный кулер с четырьмя экранами и дизайном в стиле Minecraft

На выставке Computex 2025 Thermaltake представила сразу несколько новых решений, которые привлекли внимание своими необычными формами и технологиями. Самым заметным стал MINECUBE 360 Ultra ARGB, жидкостный кулер с CPU-водоблоком в виде огромного куба, вдохновлённого стилистикой Minecraft.

Конструкция водоблока — одна из самых интересных. В нём установлено четыре LCD-экрана по 3,95 дюйма с разрешением 720x720 пикселей, которые могут отображать данные о системе, воспроизводить анимацию или просто светиться в такт с RGB. Радиатор 360 мм оснащён тремя вентиляторами SWAFAN EX12 ARGB с магнитным креплением, что позволяет менять их быстро и без лишних усилий. Также есть поддержка цепочки подключения (daisy-chaining) и TT RGB Plus, чтобы управлять всем через один интерфейс. Цветовые версии — чёрная и белая, что даёт возможность вписать устройство в разные стили сборок.

Кроме того, компания показала новые вентиляторы: TS120 EX RGB и TS140 EX RGB. Оба доступны в чёрной и белой расцветке. У них магнитное крепление MagForce 2.0, увеличенные контактные площадки для лучшего соединения и линейная RGB-подсветка. Ещё одна фишка — встроенные датчики температуры, которые позволяют отслеживать состояние системы через сам вентилятор.

Project Edge — серия вентиляторов с отсоединяемыми LCD-панелями. Они могут выводить информацию о температуре, напряжении, загрузке ЦП или даже показывать музыкальные треки в реальном времени через TT RGB Plus.

Не обошлось и без других новинок. Например, MAGCcurve 360 Ultra ARGB Sync Liquid Cooler с изогнутым AMOLED-экраном размером 6,67 дюйма, который был представлен ещё на CES 2025.

Дополняют линейку обновлённые версии TH240 и TH360 V3 Ultra ARGB, где также используются квадратные LCD-дисплеи. Есть и более простые варианты — TH240-S/TH360-S V3 ARGB с сегментными кодовыми экранами, которые выводят данные в стиле цифровых часов.