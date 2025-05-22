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GIGABYTE представила серию AORUS на базе X870E/X870 для процессоров Ryzen 9000X3D
Серия AORUS получает новые материнские платы для Ryzen 9000X3D: от компактных до топовых, с белыми разъёмами, магнитными кулерами и обратной совместимостью с корпусами

На выставке Computex 2025 GIGABYTE показала новую линейку материнских плат на чипсетах X870E и X870, разработанных специально под процессоры Ryzen 9000X3D.

Особенно интересно то, что компания делает ставку на второе поколение X3D Turbo Mode, которое можно активировать одной кнопкой в UEFI. По заявлению GIGABYTE, это даёт до 15% прироста в играх, что может быть полезно для тех, кто гонится за частотой кадров.

Среди представленных моделей — X870M AORUS ELITE WIFI7, X870E AORUS PRO X3D ICE, X870E AORUS ELITE X3D ICE и X870 AORUS STEALTH ICE. Но особняком стоит X870E AORUS Master X3D Ice, которая уже получила награду TechPowerUp как лучшая по дизайну и инженерии. У этой платы — 18+2+2 фазы питания SPS на 80 А, белые обратные разъёмы, а также поддержка M.2 EZ-Match с магнитным креплением радиаторов. 

Если сравнивать с предыдущими поколениями, например, X670 или даже B650, то X870E и X870 — более продуманные варианты. Теперь VRM лучше оптимизированы, есть поддержка DDR5-8000+, а также PCIe 5.0 x4 для NVMe.

Теперь настройка X3D Turbo Mode в BIOS материнской платы занимает меньше времени. Всего один клик — и плата сама регулирует напряжение, частоты и работу с V-Cache. Это особенно актуально для владельцев 9800X3D, 9900X3D и 9950X3D, которые чувствительны к задержкам между памятью и кэшем.

Выпуск намечен на осень 2025 года. Точные цены пока не объявлены. Но если судить по прошлым релизам, то STEALTH ICE будет ближе к бюджетному сегменту, тогда как Master X3D Ice явно позиционируется как премиум. При этом все они поддерживают Wi-Fi 7, USB 3.2 Gen 2x2, Thunderbolt 4 и даже AI-ускорители, если такие будут использоваться в новых ПК.


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