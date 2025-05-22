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ddr22
XYZ представляет полную линейку корпусов и систем охлаждения на Computex 2025
Компания XYZ показала новые корпуса и системы охлаждения для ПК в белом и черном цветах с RGB-подсветкой

На выставке Computex 2025 компания XYZ показала полную линейку своих решений для сборки ПК. Это не первый анонс бренда в этом году — его продукция уже появлялась на CES в январе. 

Цветовая гамма у всех представленных продуктов — только чёрный или белый, остальное — RGB-подсветка. Визуально всё выглядит единообразно, но при этом покрывает весь спектр от бюджетных вариантов до топовых AIO и корпусов.

Среди корпусов особое внимание получили Quantum и Quantum Pro. Оба позиционируются как флагманские решения, с изогнутыми стеклянными панелями, поддержкой BTF (back-to-front) воздушного потока и фирменными ARGB Vortex вентиляторами.

Также представлены Tesseract и Tesseract X — двухкамерные решения, которые часто используются теми, кто ценит пространство внутри и эстетику "рыбьего аквариума". Для тех, кто любит смотреть на свою сборку, а не прятать её под монитором — это интересный шаг.

Есть и более классические варианты: Airwave, Airone 300X, и даже Tesseract Digital, где есть цифровая панель на передней части для отслеживания состояния процессора и видеокарты. То есть, не просто красивый вид, а ещё и дополнительная информация без запуска софта.

Если говорить об охлаждении, то XYZ предлагает несколько вариантов. Самые заметные — Aquapulse Fusion, Hydrotemp и Hydroview. Последний оснащён 3.5-дюймовым экраном, который можно менять через фирменное программное обеспечение Nexus.

Для тех, кто не готов к жидкостному охлаждению, предложили серию Thermax CPU-воздушных кулеров, шесть моделей на выбор. Некоторые из них рассчитаны на компактные корпуса, другие — на тяжёлые сборки с большим тепловыделением. 

Интересно, что подход XYZ к дизайну довольно строгий. Цвета — только базовые, всё остальное — через RGB и ARGB. Это контрастирует с другими брендами, которые экспериментируют с текстурами, цветами и формами. Например, Lian Li или NZXT активно добавляют новые оттенки и отделку. А XYZ делает ставку на чистую форму и возможность самому оформлять систему. То есть, не навязывает свой стиль, а предоставляет платформу для твоего вкуса.


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