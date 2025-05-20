Hanvon Clear7 Turbo+ — новый Android-ридер в стиле Kindle Oasis, но с открытым доступом к системе и возможностью установки сторонних приложений

E-ридер Hanvon Clear7 Turbo+ выделяется не только дизайном, напоминающим Kindle Oasis, но и гибкостью благодаря установленной внутри системе Android 14. Устройство весит всего 175 грамм, оснащено дисплеем E Ink Carta 1300 без цвета, но с высоким разрешением 1264x1680, а также поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Выпуск запланирован на Китай по цене около $220, что делает его прямым конкурентом Meebook M8 и другим бюджетным ридерам.

Устройство выполнено в виде утолщённого «черепашьего» корпуса, как у Kindle Oasis. Это позволяет удобно держать его в руке, не боясь выронить. Экран полностью сливается с рамкой, без какого-либо углубления внутрь. Спереди только две физические кнопки для перелистывания страниц. Всё остальное — через сенсорный интерфейс. То есть внешне он может легко сойти за устройство Amazon.

Но внутри всё иначе. Вместо закрытой системы — Android 14. Правда, Google Play Store в нём нет. Но теоретически можно установить нужные приложения вручную. Например, через APK или собственные магазины. Это даёт возможность использовать Clear7 Turbo+ не только для чтения, но и для просмотра документов, заметок или даже прослушивания аудиокниг. Хотя, конечно, это не замена полноценному планшету. Это больше про комфорт в дороге, где важна автономность и читаемость текста при ярком свете.

В основе лежит четырёхъядерный процессор Qualcomm, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Для e-ридера это довольно много. Особенно если сравнивать с Kindle, где часто меньше RAM и ограничения на установку чего-либо постороннего. Такое железо даёт шанс работать с тяжёлыми PDF, электронными учебниками и документами, которые раньше могли тормозить из-за слабого процессора.

Дисплей — E Ink Carta 1300, без цвета, только градации серого. Это стандарт современных ридеров, где важнее контраст и читаемость, чем графика. На этом типе матриц текст остаётся чётким даже при длительном просмотре, глаза не устают так быстро, как на обычных IPS-экранах. При этом сам экран крупнее, чем у большинства моделей. И если добавить сюда Android, то получается интересная ниша: не просто книга, а инструмент для работы.

Wi-Fi и Bluetooth тоже есть. То есть можно стримить аудиокниги, подключать беспроводные наушники, синхронизировать прогресс между устройствами. Но опять же, это не основное предназначение. Скорее, дополнительная функциональность для тех, кто любит гибкость и контроль над системой.

Цена — около $220, что примерно соответствует уровню других Android-ридеров. Например, Meebook M8, который тоже работает на Android и имеет схожие параметры, стоит чуть дороже на некоторых площадках. То есть выбор между ними зависит от того, какие приложения важны и как именно планируется использовать устройство. Kindle Oasis, к слову, стоит дороже — около $300–$350, но там совсем другой уровень доступа к софту.