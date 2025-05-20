Casio работает над новой моделью GW-BX5600 — квадратные G-Shock с возможной отделкой из углеродного волокна и поддержкой Bluetooth.

Источники в Японии сообщают, что Casio готовит обновление для серии G-Shock, а именно — квадратную версию GW-BX5600. Это продолжение линейки, которая уже знакома пользователям по модели GW-B5600, но теперь может получить улучшения как в дизайне, так и в технической части. В частности, есть информация о том, что корпус будет частично изготовлен из углеволокна, как это было в недавно выпущенной модели MTG-B1000XBD-1AJF, где использовали карбоновую окантовку.

Точные характеристики пока не раскрыты. Но если судить по структуре названия, то буква «B» в префиксе GW-B уже указывает на наличие Tough Solar (солнечной зарядки) и Bluetooth. Это значит, что часы будут автоматически синхронизировать время, уведомления и другие данные, как делалось в предыдущих поколениях.

На данный момент сложно сказать, насколько точно реализуют эту идею. Пока нет официального подтверждения от Casio, только косвенные намёки вроде кода модели и утечки про MTG-B1000XBD.

Ещё один важный момент — назначение этой серии. Если старые G-Shock были просто часами с будильником и секундомером, то сейчас Casio делает их частью экосистемы. Связь со смартфоном, приложения, интеграция с мобильными функциями — всё это стало нормой для GW-серии. И если BX5600 действительно выйдет, он должен быть готов к тому, чтобы работать не только на запястье, но и в связке с другими устройствами.