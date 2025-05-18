Ожидается, что устройство выйдет в ближайшие месяцы.

Компания We Are Rewind представила новое устройство — GB-001, портативный boombox в стиле 80-х, но с современными технологиями. Это не просто кассетник, как WE-001, а полноценная звуковая система, которая умеет воспроизводить и записывать музыку на кассеты. GB-001 работает как Bluetooth-динамик. Его можно использовать не только для кассет, но и как обычную портативный колонку. Можно подключить наушники, стримить музыку с телефона или планшета. Плюс ко всему — есть функция Auto Switch, которая переключает режимы без задержек.

Внутри установлен аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч, который обеспечивает до 10 часов автономной работы через встроенные динамики. Если подключить внешние наушники, время возрастает до 28 часов. Цена указана в €449 (~$500).

Выпуск запланирован на Европейский рынок. Где именно будет продаваться — пока не сообщается, но основные заказы будут приниматься через сайт компании. Сроки тоже пока не объявлены официально. Но если судить по прошлым релизам, то устройство должно появиться в продаже в ближайшие месяцы.