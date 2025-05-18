Основной упор в Zen 7 сделан не на увеличение числа ядер, а на производительность одного ядра

По данным инсайдера Moore’s Law Is Dead, у AMD в планах следующее поколение архитектуры Zen 7. Основной упор в Zen 7 сделан не на увеличение числа ядер, а на производительность одного ядра. По слухам, число IPC (инструкций за такт) вырастет на 15–25%, что довольно серьёзный скачок. Такие показатели могут быть достигнуты за счёт обновлённого дизайна кэша и новых технологий производства. В основе будут лежать два техпроцесса: TSMC 1.4 нм для основных чиплетов Zen 7 и 4 нм для V-Cache-слоя.

Каждое ядро получит 2 МБ L2-кэша и 7 МБ L3 в виде V-Cache чиплета. Теперь же идея масштабируется — и каждый CPU-чиплет может получить собственный V-Cache. Отсюда и название — 3D Core. Также стало известно, что серверные чипы серии Epyc на базе Zen 7 будут использовать чиплеты по 33 ядра, что позволит делать сборки с общим количеством до 264 ядер. Это больше, чем у любого предыдущего поколения. Также сохранится обратная совместимость с IOD (Input/Output Die) от Zen 6, что упростит переход между поколениями платформ.

Все эти данные пока остаются на уровне утечек. Никакой официальной информации от AMD нет. И это понятно — Zen 6 только готовится к запуску, а говорить о следующем поколении рано. Но то, что студия уже работает над этим, очевидно. Она хочет опередить конкурентов, особенно в сегменте high-end настольных и серверных решений, где важны стабильность, энергоэффективность и плотность вычислений.

Пока сложно сказать, насколько точно такой подход реализуют. У AMD уже были эксперименты с V-Cache, но распределять его на каждом ядре — задача более сложная. Это требует точности в компоновке, термоуправлении и поддержке материнских плат. Но если всё получится, то Zen 7 может стать одним из самых мощных игровых процессоров, даже без увеличения числа ядер.

Интересно, что TSMC тоже находится в фазе развития этих техпроцессов. Пока их 1.4 нм находится в стадии разработки, а 4 нм — уже более зрелый вариант. Это может повлиять на стабильность и стоимость чипов. Чем новее узел — тем выше риск брака и ниже выход годных кристаллов.

Выпуск Zen 7 должен произойти через два года после появления Zen 6. То есть, примерно в 2027–2028 году. За это время рынок успеет привыкнуть к новым решениям, а технологии немного созреют. Хотя, конечно, часть игроков может перейти на ARM-платформы или другие альтернативы, где уже сейчас наблюдается хороший уровень производительности.