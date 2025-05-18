Это не первый случай, когда параметры этой видеокарты меняются

Судя по последним данным, NVIDIA серьёзно пересмотрела характеристики GeForce RTX 5090D для китайского рынка. Вместо заявленных ранее 32 ГБ GDDR7 новая версия будет иметь только 24 ГБ, что уже официально подтвердила компания MANLI в одном из онлайн-чатов. Информация просочилась через @harukaze5719, где представитель бренда сообщил, что новые модели начнут отгружать в конце июля или начале августа.

Кроме памяти, у RTX 5090D также должны быть ограничения по частоте и числу функциональных блоков. Но точных данных об этом пока нет. Возможно, эти меры тоже затронут общую скорость работы и эффективность в играх. Выпуск первых партий намечен на конец июля или начало августа 2025 года. Это связано с тем, что поставки оригинальных версий RTX 5090D были прекращены в апреле.

NVIDIA пока не сделала официального комментария, партнёры, включая Manli, Colorful и Zotac, уже адаптировали свои планы под новые реалии. Это часть более широкой стратегии, где компания старается соответствовать правилам экспорта, но при этом сохранить присутствие на рынке.

Для тех, кто планировал использовать эти карты в составе ИИ-ферм или рабочих станций, такие изменения могут стать проблемой. Работа с LLM, генерация изображений, видеообработка — всё это требует больших объёмов памяти. А теперь придётся либо довольствоваться урезанными вариантами, либо искать решения вне линейки NVIDIA.

Впрочем, несмотря на уменьшение объёма видеопамяти, RTX 5090D остаётся актуальной для многих задач. Благодаря архитектуре Blackwell, улучшенным алгоритмам DLSS и интеграции с CUDA, она всё ещё может дать фору многим предыдущим моделям. Только вот те, кто рассчитывал на полноценный флагман, возможно, будут разочарованы.

Появление RTX 5090D совпадёт с запуском других GPU от NVIDIA. Например, говорят о скором выходе RTX 5080 Ti и Super, которые тоже получат по 24 ГБ памяти, но с более высокими возможностями. Правда, они ориентированы на международный рынок, так что китайским пользователям их, скорее всего, не увидеть.