Интерес к Switch 2 растёт. Консоль показала себя хорошо в портах сложных проектов

Глава Take-Two Strauss Zelnick прокомментировал планы компании по поддержке Nintendo Switch 2 во время отчётного звонка с инвесторами. По его словам, компания будет запускать с новой консолью сразу четыре проекта, что для неё рекорд. Среди них — Borderlands 4, Civilization VII, WWE 2K 2025 и ещё одна игра, которую пока не называют. Это больше игр, чем когда-либо предлагалось ранее при старте Nintendo-платформ.

Он также отметил, что быть третьей стороной в экосистеме Nintendo раньше было сложно. Но сейчас ситуация улучшается. Компания активно работает над тем, чтобы быть там, где игроки. При этом Zelnick подчеркнул: не каждая новая игра попадёт на Switch 2. Решение принимается отдельно для каждой части. А вот к старым проектам подход другой. Их могут переносить чаще, особенно если они уже доказали свою популярность.

Интерес к Switch 2 растёт. Консоль показала себя хорошо в портах сложных проектов. Например, Cyberpunk 2077, Star Wars Outlaws, Hogwarts Legacy и Elden Ring работают без серьёзных потерь качества. Это говорит о том, что аппаратная часть действительно позволяет тянуть современные игры. Grand Theft Auto VI -это крупнейший проект Rockstar Games. Он должен выйти в 2026 году. Но официальной информации о портировании GTA VI на Switch 2 пока нет. Учитывая, что предыдущие части серии не выходили на Nintendo-устройствах, шанс, что эта станет исключением, невелик. Хотя, если судить по другим играм, технически такой порт возможен.

Если сравнивать с другими студиями, например, CD Projekt Red, которая уже работает над Cyberpunk 2077 для Switch 2, то Take-Two пока не спешит. Да, Borderlands 4 будет на этой консоли, но других громких анонсов нет. Возможно, всё зависит от того, как рынок примет новый аппарат. Чем выше спрос, тем больше шанс, что другие проекты тоже попадут на Switch 2.

Впрочем, сам Zelnick не отрицал возможность выпуска больших проектов. Он просто сказал, что всё зависит от ситуации. То есть, если технология позволяет, а игроки хотят — тогда да, возможно, и GTA VI однажды появится на Nintendo. Но пока это только теория.

Если сравнить с прошлыми релизами, то Take-Two всегда была осторожной с Nintendo. Они выпускали отдельные проекты, но не спешили с главными флагманами. Сейчас же ситуация меняется. Компания хочет быть ближе к пользователям. Но при этом сохраняет контроль над тем, какие игры идут куда.

Для владельцев Switch 2 это хороший сигнал. Они получат доступ к большим играм, пусть и не ко всем. Но если Borderlands 4 и Civilization VII будут работать стабильно, без потери качества, то это уже шаг вперёд. Тем более что предыдущие поколения консолей Nintendo часто получали игры с опозданием или вообще без них.

На данный момент сложно сказать, как именно будет строиться политика издателя. Но одно понятно: Switch 2 получает больше внимания, чем любая предыдущая версия. И если компания продолжит сотрудничество с Nintendo, то это может повлиять на выбор игр в будущем.