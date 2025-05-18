Чем на Xbox One X или PS4 Pro. Стало известно, что вся игра помещается на картридж без дополнительных загрузок.

CD Projekt Red уже говорила, что портирование игры на Switch 2 заняло меньше времени, чем можно было ожидать. По словам SVP компании Яна Рознера, запустить игру технически было несложно. Гораздо сложнее добиться стабильной работы и хорошего качества изображения. Были сделаны некоторые компромиссы, но они не повлияли на общий опыт. Геймплей остался тем же, что и на других платформах. Также стало известно, что вся игра помещается на картридж без дополнительных загрузок. Это важно для фанатов, которым нравится идея "вставил и пошёл".

Видео демонстрирует геймплейные моменты в Night City. Видны сцены с вождением, перестрелками, пешими прогулками по улицам. Уровень детализации текстур, конечно, ниже, чем на топовых ПК, но он остаётся в рамках современных стандартов.

Тени, освещение, шейдеры — всё это присутствует, пусть и в упрощённом виде. То есть, игра не выглядит как реликция прошлого поколения. Скорее, как адаптированный проект, который старается держаться оригинала.





Также заметно, что разработчики делали упор на удобство использования. Никаких долгих загрузок, никакой потери контента — всё работает сразу после установки. Это соответствует тому, как Nintendo видит игровой опыт. То есть, даже если ты берёшь игру в дорогу, тебе не нужно лезть в облачное хранилище или скачивать что-то отдельно. Просто вставил картридж — и поехал.

Интересно, что визуальные отличия от версии предыдущего поколения Switch минимальны. Да, нет такого уровня детализации, как в PC-версии с RTX-трассировкой. Но если сравнивать с PS4 Pro или Xbox One X — картинка явно выигрывает. Особенно приятно, что при работе с DLSS удалось сохранить большинство эффектов, которые делают мир Cyberpunk живым. Хотя, конечно, частота кадров может быть не такой высокой, как хотелось бы. Но это пока только теория — точные данные по фреймрейту не раскрывались.

Nintendo Switch 2 выйдет в следующем месяце. Игра будет доступна вместе с ней. Цель CD Projekt Red — сделать так, чтобы игроки могли начать играть без лишних усилий. То есть, не просто "запустили", а действительно получили тот самый опыт, который был в оригинале. При этом команда не скрывала, что пришлось дорабатывать систему потоковой загрузки данных, чтобы всё уместилось на картридже. Это один из самых важных технических шагов в сторону удобства.

Если сравнивать с предыдущими попытками портирования, то Sony и Microsoft тоже сталкивались с подобными задачами. Например, когда Red Dead Redemption 2 переносили на PS4 и Xbox One, там тоже были компромиссы. Но в результате получился нормальный опыт. Так что если CDPR справилась с Cyberpunk 2077 на Switch 2, это может стать серьёзным сигналом другим студиям — мол, да, такое возможно.

На данный момент сложно сказать, насколько стабильно всё будет работать в реальных условиях. Видео показывает лишь отдельные моменты. Но даже по ним понятно, что разработчики не просто "запустили и ушли". Они действительно старались сохранить дух игры. Что особенно важно для фанатов, которые хотят проходить её где угодно, а не только дома на мощном ПК.