Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Новое видео Cyberpunk 2077 подтверждает, что игра на Nintendo Switch 2 выглядит лучше
Чем на Xbox One X или PS4 Pro. Стало известно, что вся игра помещается на картридж без дополнительных загрузок.

CD Projekt Red уже говорила, что портирование игры на Switch 2 заняло меньше времени, чем можно было ожидать. По словам SVP компании Яна Рознера, запустить игру технически было несложно. Гораздо сложнее добиться стабильной работы и хорошего качества изображения. Были сделаны некоторые компромиссы, но они не повлияли на общий опыт. Геймплей остался тем же, что и на других платформах. Также стало известно, что вся игра помещается на картридж без дополнительных загрузок. Это важно для фанатов, которым нравится идея "вставил и пошёл".

Видео демонстрирует геймплейные моменты в Night City. Видны сцены с вождением, перестрелками, пешими прогулками по улицам. Уровень детализации текстур, конечно, ниже, чем на топовых ПК, но он остаётся в рамках современных стандартов.

Тени, освещение, шейдеры — всё это присутствует, пусть и в упрощённом виде. То есть, игра не выглядит как реликция прошлого поколения. Скорее, как адаптированный проект, который старается держаться оригинала.


Также заметно, что разработчики делали упор на удобство использования. Никаких долгих загрузок, никакой потери контента — всё работает сразу после установки. Это соответствует тому, как Nintendo видит игровой опыт. То есть, даже если ты берёшь игру в дорогу, тебе не нужно лезть в облачное хранилище или скачивать что-то отдельно. Просто вставил картридж — и поехал.

Интересно, что визуальные отличия от версии предыдущего поколения Switch минимальны. Да, нет такого уровня детализации, как в PC-версии с RTX-трассировкой. Но если сравнивать с PS4 Pro или Xbox One X — картинка явно выигрывает. Особенно приятно, что при работе с DLSS удалось сохранить большинство эффектов, которые делают мир Cyberpunk живым. Хотя, конечно, частота кадров может быть не такой высокой, как хотелось бы. Но это пока только теория — точные данные по фреймрейту не раскрывались.

Nintendo Switch 2 выйдет в следующем месяце. Игра будет доступна вместе с ней. Цель CD Projekt Red — сделать так, чтобы игроки могли начать играть без лишних усилий. То есть, не просто "запустили", а действительно получили тот самый опыт, который был в оригинале. При этом команда не скрывала, что пришлось дорабатывать систему потоковой загрузки данных, чтобы всё уместилось на картридже. Это один из самых важных технических шагов в сторону удобства.

Если сравнивать с предыдущими попытками портирования, то Sony и Microsoft тоже сталкивались с подобными задачами. Например, когда Red Dead Redemption 2 переносили на PS4 и Xbox One, там тоже были компромиссы. Но в результате получился нормальный опыт. Так что если CDPR справилась с Cyberpunk 2077 на Switch 2, это может стать серьёзным сигналом другим студиям — мол, да, такое возможно.

На данный момент сложно сказать, насколько стабильно всё будет работать в реальных условиях. Видео показывает лишь отдельные моменты. Но даже по ним понятно, что разработчики не просто "запустили и ушли". Они действительно старались сохранить дух игры. Что особенно важно для фанатов, которые хотят проходить её где угодно, а не только дома на мощном ПК.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#cyberpunk 2077
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Физики из Японии сообщили о первом успешном наблюдении эффекта сверхпроводящего диода
2
Рассрочка на маркетплейсе может обернуться микрозаймом под 70% годовых
3
Китай ввёл в эксплуатацию 100 инновационных электрических беспилотных самосвалов Huaneng Ruichi
+
Игрок потратил 6–7 часов на укладку книг в The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster
3
Reuters: После закрытия USAID на складах США портится 60 тысяч тонн гуманитарной помощи
+
Canon EOS R1 признана лучшей камерой года на Red Dot Design Awards 2025
2
12-минутный видеоролик геймплея новой Battlefield попал в Сеть
1
OnePlus Ace 5 Ultra станет первым смартфоном бренда с экраном 144 Гц и чипсетом Dimensity 9400+
+
Casio выпускает лимитированную версию часов G-Shock GA2100 в коллаборации с Crocs
+
ZTE представила смартфон с чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 и AMOLED-дисплеем с частотой 144 Гц
+
Полные характеристики и рендеры Realme GT 7T просочились в сеть перед запуском
1
Tenku Luna — первый японский геймпад-девайс с двумя USB4 портами и 120 Гц экраном
+
Состоялся релиз основанного на Fedora геймерского дистрибутива Nobara Linux 42
4
Янтарь с Хоккайдо сохранил доказательства катастрофы возрастом 100 миллионов лет
2
Lenovo представила 14-дюймовый OLED-планшет Yoga Pad Pro с 16 ГБ оперативной памяти и ОС Android
1
Для GTA 5 Enhanced выпустили мод с графикой как в GTA 6
1
Take-Two опубликовала отчёт за IV квартал и рассказала про GTA VI
2
ВВС США раскрыли технические детали истребителя шестого поколения F-47
1
Появилась информация о весе, толщине и малой емкости аккумулятора iPhone 17 Air
+
В Windows 11 возвращается схожая с имевшейся в Windows 7 функция беспроводной передачи файлов
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
151
О Sony PlayStation 3 в 2025 году — актуальность игровой консоли среди обычных геймеров
3
Обнаружены микробы, эффективно поглощающие углекислый газ
1

Сейчас обсуждают

Санитар Порванова
17:19
Я запощу можешь быть уверен. И не только фотки Ты серьезно считаешь что их у меня нет? Откуда я знаю про твой таз и рваную клеенку на столе ? Думай, Непранов думай пвахааххахахахахах. Когда надумаешь...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Cowboy Huggies
17:18
Посмотрел цену на эту материнку, за неё дают 3500р, для тебя это что не деньги?
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
Китя.
17:17
Ну за пости кто мешает.
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Санитар Порванова
17:15
Че ты несешь абрек? Пвхахахахахах Тебя уже все знают и на хоботе и на оверах. Ты мне чтоль угрожать будешь, шкет? Вахахахаахах может правда запостить твои фоточки как считаешь ? Как ты ворворта пости...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Китя.
17:13
Не зная людей. и на грубость нарываешь или молодой совсем или с головой проблема.
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Санитар Порванова
17:12
У таких защеканцев друзья могут быть точно такие же пвахахахаххахаахах. Извертливые пиздюны, которые искренне радуются железке за 80к Так что непранка сыграем в игру ? Пыхахахаххахааххахахаахах давай...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
310
17:11
Растения при "фотосинтезе" захватывают углерод из CO2 и отдают во внешний мир кислород O2. Что делают с углеродом упомянутые бактерии ? Они просто хранят CO2 или они захватывают углерод из CO2 ? Если ...
Обнаружены микробы, эффективно поглощающие углекислый газ
Китя.
17:10
Так много говорят. а потом лицом в пол дома валяются скажи еще вру :-))
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Санитар Порванова
17:09
Клоун ты никто и звать тебя никак Форумная петрушка с рваной клеенкой, ржавым рыдваном в гараже и потугами Все таки напрашиваешься на виртуальный щелбан? Хорошо сыграем в игру пввхаахахахаххахах
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Китя.
17:08
Как бы к тебе в гости не пришли. Знакомый коришь в ФСБ работает могут пробить и наведутся к тебе в гости. Кстати причина есть резкая подделка данных и аккаунтов.
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем