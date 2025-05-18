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ddr22
Resident Evil 9 по-прежнему планируется к анонсу в 2025 году и выходу в 2026
Игра станет попыткой переосмыслить серию

CAPCOM продолжает работу над Resident Evil 9. Сеттинг игры — остров, вдохновлённый Сингапуром. Там разместился небольшой поселок, где снова начнутся зловещие события. Это уже третий случай, когда серия обращается к сельским локациям после Resident Evil 4 и Village, но в этот раз акцент сделан на Юго-Восточную Азию. Это должно добавить новизны, хотя бы по атмосфере и визуальному стилю.

Ещё один важный момент — формат. По слухам, это будет открытый мир, как и Monster Hunter Wilds, которая вышла в феврале 2025. Инсайдер ранее упоминал обе эти игры как проекты, которые используют новые движки и подходы к дизайну уровней. То есть, если раньше мир Resident Evil был более линейным, теперь всё иначе. Хотя, конечно, открытость может быть относительной — скорее, свободное перемещение между ключевыми зонами, чем полноценное "огромное поле".

Игра станет попыткой переосмыслить серию. CAPCOM хочет сделать что-то действительно отличное от того, что было в Village. Некоторые детали намекают на это: например, возможно возвращение к виду от третьего лица, что уже применялось в классических частях. Но точно ничего не известно. Само развитие событий похоже на то, как делали RE4 и RE7 — кардинальные изменения в формуле, чтобы не терять интерес игроков.

Причину задержки объяснили просто: студия экспериментирует с игровым процессом, пытаясь найти баланс между хоррором, исследованием и боевой системой. Не хочется делать очередную часть, где всё повторяется. Поэтому время на разработку затягивается. Хотят проверить идеи, протестировать их, довести до нужного уровня.

Ранее сообщалось, что проект использует обновлённую версию RE Engine, которая уже использовалась в RE4 Remake и Street Fighter 6. Это значит, что графика должна быть на высоте. Плюс к этому — лучшая анимация персонажей, продвинутые шейдеры, улучшенная система теней и физики. Хотя какие именно технологии применят — пока неизвестно.

Интересно, что сама CAPCOM неоднократно говорила, что не будет делать Village 2 или ещё одну часть в тех же сеттингах. Теперь это подтверждается. Новый уровень свободы, новый подход к механике, возможно, даже изменённая система управления. Только вот как именно всё сложится в финальной версии — вопрос времени.

Также стоит отметить, что Dusk Golem имеет хорошую репутацию среди инсайдеров. Его информация часто оказывалась точной, особенно по таким проектам, как Silent Hill 2 Enhanced, Kingdom Hearts IV и другим. Так что его слова про Resident Evil 9 сложно игнорировать. Особенно если учесть, что он уже угадал направление многих проектов студии.

Если верить ему, то Resident Evil 9 — это серьёзный эксперимент. Не просто следующий эпизод, а попытка создать что-то совсем новое. Возможно, это связано с тем, что рынок ждёт перемен. Или просто пора освежить формулу, пока игроки не потеряли интерес.

Выход игры запланирован на 2026 год, что даёт достаточно времени на доработку и тестирование. Учитывая, что RE4 Remake занял несколько лет, а потом потребовал исправления багов, такой график позволяет избежать спешки. Хотя, конечно, фанаты уже давно ждут. После Village прошло почти четыре года. Для такого масштабного проекта — довольно долгий срок.

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#resident evil 9
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