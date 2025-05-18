Разработчики Kingdom Hearts IV пообещали раскрыть подробности о долгожданной игре в подходящее время

Square Enix поделилась новостями о серии Kingdom Hearts. Компания подтвердила продолжение разработки четвертой основной части, но отменила спин-офф Missing Link для мобильных устройств. Причиной стала невозможность обеспечить качественный live-сервис на долгосрочной основе.

Официальный аккаунт опубликовал новое сообщение и скриншоты из Kingdom Hearts IV. Разработчики поблагодарили фанатов за терпение. Подробности раскроют позже, когда придет время.



Известно, что Kingdom Hearts IV создается на Unreal Engine 5. Действие развернется в городе Квадратум, вдохновленном токийскими районами Сибуя и Минами-Аояма. Этот город станет центральным хабом, откуда Сора и компания будут отправляться в другие миры.



Сюжет представит новую арку "Потерянный Мастер". Поклонники ждут игру уже более трех лет с момента анонса — терпение действительно подвергается испытанию.



Отмена мобильного спин-оффа выглядит разумным решением, учитывая недавний провал других live-сервисов Square Enix. Лучше сосредоточиться на главной игре, чем распыляться на сомнительные проекты.



Скриншоты показывают, что графика сделала заметный шаг вперед благодаря Unreal Engine 5. Особенно впечатляют детализация персонажей и освещение. Правда, до релиза еще далеко — судя по осторожным формулировкам разработчиков, игра находится на ранних стадиях производства.



Фанатам остается ждать новостей и надеяться, что Square Enix не будет тянуть с анонсами слишком долго. После трех лет молчания даже пара скриншотов — уже событие. Главное, чтобы в погоне за графикой не забыли про фирменную магию серии.