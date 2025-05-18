Разработчики The Precinct сообщили о планах по улучшению игры — в ближайших апдейтах будет больше внимания уделено стабильности.

Fallen Tree Games отчиталась перед игроками. Похоже, что после запуска The Precinct пользователи активно делились как положительными отзывами, так и подробными баг-репортами.

Сейчас основное внимание уделено исправлению ошибок. В игре довольно масштабный открытый мир, где могут быть всякие странные глюки — от неправильно работающих диалогов до багов с движением персонажей.

Также они говорят про настройку уровня преступности в Averno City - теперь будут делать баланс более реалистичным.

Ещё один важный момент — поведение ИИ. Пользователи заметили, что некоторые NPC ведут себя странно: полиция не всегда выполняет свои обязанности, граждане иногда теряют логику поведения, а эскорт-машины вообще отказываются работать как надо. С этим тоже обещают разобраться.