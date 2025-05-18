У Ryzen 9 — всего 8 CU RDNA 3.5+, что даже меньше, чем у предыдущего поколения Radeon 890M с 12 CU

Судя по утечкам от HXL, AMD работает над новым поколением мобильных процессоров — серия Medusa Point. Особое внимание привлекает топовая модель Ryzen 9, которая получит 22 ядра на архитектуре Zen 6. Внутри — гибридная структура: одно ядро Ryzen 9 будет иметь 10 высокопроизводительных «классических» ядер, а второе — ещё 12, позаимствованных из десктопного сегмента.

В других моделях (Ryzen 7 и Ryzen 5) используется другая схема: 4 производительных ядра, 4 энергоэффективных и 2 ультранизкопотребляющих. Похоже на то, как Intel подошла к своей линейке Ultra — разные типы ядер под разные задачи. Хотя AMD здесь делает ставку на многопоточность, особенно для тех, кто много работает с параллельными процессами, например, редактирует видео или запускает ИИ-модели.

Графика пока не самая мощная. У Ryzen 9 — всего 8 CU RDNA 3.5+, что даже меньше, чем у предыдущего поколения Radeon 890M с 12 CU.