Компания Silicon Power анонсировала новую серию игровой памяти XPOWER Cyclone DDR5.

Компания Silicon Power анонсировала новую серию игровой памяти XPOWER Cyclone DDR5, в которую вошли две модели: CUDIMM и UDIMM. Особый интерес вызывает именно CUDIMM — это первый опыт Silicon Power с таким форм-фактором. Внутри модуля установлен Clock Driver (CKD), который помогает улучшить стабильность сигнала и точность временных характеристик. То есть, даже при самых высоких нагрузках память работает чётко и без сбоев.

Обе версии поддерживают Intel XMP 3.0, так что разгонять можно всего одним кликом. Также добавили PMIC (Power Management IC) для лучшей стабилизации питания и On-Die ECC, которая следит за целостностью данных.

Дизайн Cyclone DDR5 получился довольно минималистичным, но с акцентом на киберспортивный дух. Радиаторы выполнены из алюминия толщиной 2 мм, благодаря чему температура снижается на 10°C и больше. Это заметно, особенно если ты давно мучаешься с перегревающими планками. Плюс ко всему — RGB-подсветка по всей длине, управляемая через утилиту SP. Можно синхронизировать со всей сборкой, сделать единую световую тему.



