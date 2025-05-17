Новинка позиционируется как универсальное решение для геймеров

Монитор построен на 27-дюймовой матрице Rapid IPS с поддержкой двух частот обновления: 160 Гц в UHD (3840x2160) и 320 Гц в FHD (1920x1080). В основе — технология Mini-LED и Quantum Dot, которые обеспечивают яркость до 1000 нит по DisplayHDR 1000, глубокие черные и широкий цветовой охват: 98% DCI-P3, 100% Adobe RGB и даже больше sRGB. Цветопередача заявлена на уровне Delta E < 2. Особенно это важно для тех, кто работает с графикой или видео — не только играет, но и создаёт контент.

Монитор получил 0.5 мс отклика, что, конечно, цифра скорее маркетинговая, но в реальности должно давать комфорт в динамичных играх. Например, в шутерах или файтингах. Плюс ко всему — AI-driven функции, которые могут помочь в бою. Встроенный AI Navigator предлагает:

автоматическое изменение настроек при запуске игр;

AI Crosshair — для более точного прицеливания;

AI Vision — улучшает видимость в темных участках;

интеллектуальная смена режимов разрешения и частоты кадров через AI Dual Mode.

Это не просто "красивые слова", а попытка внедрить ИИ прямо в монитор. Хотя, конечно, его возможности ограничены. Но если ты часто переключаешься между рабочими задачами и играми — может быть полезно.

Подключение тоже продуманное: есть HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a и USB-C с питанием до 98 Вт. Подходит для подключения к мощному ПК, консоли или даже ноутбуку. Также добавили KVM-переключатель, чтобы управлять несколькими устройствами с одной клавиатуры и мыши. Для тех, кто много работает и иногда играет — удобная фишка.

Дизайн белый, с Mystic Light RGB-подсветкой и поддержкой Windows Dynamic Lighting, так что можно синхронизировать режимы подсветки с другими аксессуарами. Несмотря на то, что многие предпочитают минимализм, MSI решила выделиться — и получилось даже немного футуристично. Хотя, конечно, не каждому такое понравится. Но зато точно не потеряешь среди однотипных черных рамок.

Интересным является подход к частоте кадров. То есть, ты можешь выбрать: либо играть в максимальном разрешении с хорошим качеством, либо переключиться в Full HD и получить 320 Гц, что особенно ценно в быстрых играх. Такой монитор может подойти и для киберспорта, и для создания медиаконтента.