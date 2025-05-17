На стенде COLORFUL совместно с Segotep в рамках Computex 2025 будут представлены свежие разработки — от систем охлаждения до стилизованных под старые консоли компьютеров.

COLORFUL, известная своими игровыми комплектующими, всегда активно участвует в Computex, выступая там с рядом интересных анонсов. Вместе с Segotep, специализирующейся на корпусах и системах охлаждения, они покажут на Computex 2025 сразу несколько новых продуктов. Их совместный стенд будет разделён на шесть зон: материнские платы, видеокарты, SSD, кастомные сборки, ноутбуки и зона креативных решений. То есть, всё для геймеров, энтузиастов и тех, кто любит яркое оформление.

Одна из главных премьер — iGame Neptune, мощная система с особой конструкцией жидкостного охлаждения, где делается акцент на расположении радиаторов: теперь CPU и GPU охлаждаются через единую систему, где оба радиатора стоят вертикально друг над другом. Это позволило избежать перекрытия воздушных потоков и повысить эффективность при высоких нагрузках. Внутри — плата Z790D5, процессор Intel Core i9-14900K SP100+, модуль M.2 на 2 ТБ и блок питания iGame 1250W Gold с ATX 3.1 и PCIe 5.1. И да, всё это поставляется в авиационном металлическом кейсе, с возможностью доставки и установки прямо на дому.

Еще одна интересная вещь — Ultra Series. Здесь уже не просто железо, а целый стиль. Корпус получил фирменный граффити-дизайн, который повторяет внешний вид кулера LQ360 Ultra W 2025. То есть, если ты хочешь, чтобы сборка не только работала быстро, но и выглядела броско — тебе сюда. Хотя, конечно, не всем такой подход придётся по вкусу, но зато точно не потеряешь в компании одинаковых черных коробок.

MEOW Series - это не просто названия, а полноценный ретро-геймерский проект. Белый корпус с оранжевыми акцентами, декоративными кошачьими принтами и дизайном в духе портативных приставок 80–90-х годов — выглядит забавно, но при этом внутри стоит современная начинка. МикроАТХ-корпус 470x244x370 мм, плата B650M MEOW WIFI и видеокарта GeForce RTX 5060 Ti MEOW-ORG.

На стенде также появятся новые модели ноутбуков EVOL G16 Pro и P16 Pro с видеокартами NVIDIA RTX 5080 и RTX 5070 Ti. Процессоры — до Intel Core i9-14900HX (24 ядра, 32 потока) с частотой до 5.8 ГГц. Дисплей — QHD 2.5K с 300 Гц обновлением и 100% sRGB. То есть, картинка должна быть плавной, цвета точными. Особенно ценно для видео и графического дизайна.

COLORFUL сделает ставку не только на производительность, но и на внешний вид. Не просто железо, а весь опыт использования — от упаковки до интерфейса. Neptune — это скорее для тех, кто хочет максимальную мощность с продуманной системой охлаждения. Ultra — для тех, кто ценит стиль. А MEOW — вообще отдельная история, больше похожая на игру с воспоминаниями.

Хотя, конечно, не все такие устройства будут доступны массово. Цены пока не объявлены, но, исходя из спецификаций — суммы явно не бюджетные.



