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ddr22
Star Wars Outlaws получила второй сюжетный пакет A Pirate’s Fortune и обновление 1.6
Кей Весс и её напарник Никс отправляются на поиски сокровищ вместе с известным пиратом Хондо Онака

Ubisoft выпустила второй сюжетный пакет для игры Star Wars Outlaws — A Pirate’s Fortune. Он доступен как отдельная покупка или бесплатно для владельцев Season Pass. В нём главная героиня Кей Весс и дрон Никс объединяют усилия с легендарным пиратом Хондо Онака, чтобы разобраться с новыми противниками — бандой Стингера Таш и Rokana Raiders. Действие происходит в новом регионе — системе Khepi, где есть ионизированное облако, скрывающее древние тайны.

Чтобы получить доступ к этому сюжетному дополнению, нужно пройти основную игру до определённого момента. То есть, просто взять и начать играть сначала не получится. Зато всем игрокам, независимо от наличия доплат, доступна косметическая коллекция, вдохновлённая сериалом Star Wars: Skeleton Crew. Она приходит в виде подарка на корабле Trailblazer после установки обновления. Интересно, что такие акции становятся всё чаще — видимо, Ubisoft хочет активнее интегрировать вселенную Star Wars в саму игру.

Кроме нового сюжета, вышло обновление 1.6, которое принесло:

- возможность стрелять из бластера во время езды на спидере;

- улучшенные переключения между оружием;

- новые пассивные модули для корабля Trailblazer, влияющие на игровой процесс;

- свежие космические контракты с наградами за выполнение сложных миссий.

Есть и технические правки. Поправили баги, улучшили стабильность, оптимизировали локации. А ещё добавили инструмент Bug Reporter, чтобы игроки могли сообщать о проблемах и следить за их исправлением. Это приятный жест — показывает, что разработчики действительно читают отзывы и стараются реагировать.

Ubisoft не останавливается на одном только открытом мире. Они продолжают развивать историю через DLC, добавляют новых союзников, расширяют сеттинг. И хотя A Pirate’s Fortune — не такой масштабный апгрейд, как предыдущие эпизоды, он даёт шанс взглянуть на другую сторону вселенной — пиратскую. Особенно любопытно, как они впишут Хондо в повествование. Ведь этот персонаж уже был в The Clone Wars и других проектах. Теперь вот в Outlaws тоже.

Радует, что можно попробовать игру перед покупкой. На большинстве платформ (включая Steam, Epic, Ubisoft Connect) доступен демо-режим на три часа. Можно поездить на спидере, поработать с командой, понять, подходит ли тебе стиль игры. Хотя, конечно, полноценное ощущение всё равно даёт только полная версия.

Интересно, что игра дебютирует и на Switch 2 — 4 сентября. Не уверен, какой уровень детализации будет у этой версии, но если даже там реализуют все обновления, это может стать серьёзным ходом в сторону мобильности. Хотя, конечно, графика и производительность будут отличаться.

Подход Ubisoft к выходу дополнений выглядит продуманным. Они не перегружают игрока сразу всем, а выпускают по частям. Это даёт время освоиться, поиграть, прочувствовать мир. Хотя, конечно, не всем интересны побочные истории — особенно если ты больше любишь открытый поиск, чем сюжет.


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#star wars outlaws
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