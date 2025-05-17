Японский бренд Pioneer официально завершил выпуск внутренних и внешних оптических приводов для компьютеров.

Pioneer больше не делает Blu-ray-приводы для компьютеров. Официальное подтверждение вышло тихо — через японский сайт компании, без лишнего шума. Похоже, это логичный финал эпохи, когда оптические диски были актуальны. Производство было полностью остановлено в конце апреля 2025 года, а всё имущество и технологии из PDDM (подразделения цифрового дизайна и производства) перешли Shanxi Lightchain Technology, которая теперь отвечает за дальнейшую судьбу этих устройств.

Для тех, кто ещё помнит времена, когда Blu-ray был частью повседневного ПК-опыта, новость звучит как прощание с целой эпохой. А ведь всего полгода назад компания выпускала довольно интересные модели, например, внешний рекордер BDR-X13U-S, который мог читать и записывать BDXL-диски. И вот он — уже один из последних представителей своего вида. Сейчас на Amazon.com ещё можно найти несколько портативных моделей, но это явно конец пути для бренда в этом направлении.

По словам представителя Pioneer, компания сосредотачивается на автомобильной электронике и других приоритетах. То есть, рынок просто изменился. Люди перестали использовать диски, перешли на стриминг, облачные решения, цифровые магазины. Особенно в США и Европе, где оптические накопители почти исчезли из обихода. Хотя в Японии до сих пор сохранилась ниша: Verbatim и I-O DATA недавно заявили, что продолжают выпускать качественные диски, несмотря на общее падение спроса.

Сначала Sony закрыла свой завод по производству оптических носителей в Японе. Теперь Pioneer сворачивает производство компьютерных приводов. Это не просто снижение популярности формата — это фактическое вымирание индустрии. Хотя, конечно, некоторые всё ещё используют диски для резервного копирования или Hi-Fi-архивов. Но таких единицы.

Интересно, что домашнее подразделение Pioneer тоже давно не радовало новинками. Последний 4K-плеер от них вышел ещё в 2019 году. То есть, компания уже давно не играла активную роль в этой нише. Зато Shanxi, новый владелец бизнеса, может попробовать развить направление по-своему. Возможно, они рассчитывают на рынки, где оптика ещё используется — например, в Китае или странах Юго-Восточной Азии.

Если сравнивать с другими брендами: Sony совсем недавно закрыла своё единственное производство оптических носителей в Японии. Это тоже говорит о том, что крупные игроки покидают этот сектор. Даже те, кто раньше считался лидером, сейчас либо уходят, либо остаются только на уровне специфических решений — скажем, аудио или видеоархивов, где качество данных важнее скорости доступа.

Теперь ждать обновлений от Shanxi? Возможно. Только вот их пока сложно назвать "наследниками" в прямом смысле. Скорее, они возьмут на себя существующие мощности и постараются выжать максимум из оставшегося рынка. А может, и сделают ставку на BDXL, который позволяет хранить до 128 ГБ на диск. Но это уже нишевый сегмент.