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ddr22
Анонсирована серия водоблоков Alphacool Core для видеокарт Radeon RX 9070 XT
Это не просто лёгкое обновление старых конструкций с присвоением нового названия

Alphacool, немецкий бренд, который давно работает в сфере водяного охлаждения, анонсировала сразу несколько вариантов своих новых водоблоков серии Core RX 9070 XT. Это не просто обновление старых решений — тут переработали конструкцию, изменили расстояние между платой и основанием блока, улучшили поток жидкости внутри. 

Есть несколько моделей:

- Nitro+;

- TUF + Prime;

- Mercury;

- Aorus Elite;

- Red Devil;

- Hellhound + Pure;

- Swift + Quicksilver;

- Steel Legend.

Каждый вариант рассчитан на конкретную модель видеокарты. То есть, если ты владелец Sapphire NITRO+, ASUS TUF, Gigabyte AORUS или XFX Swift, то тебе подберётся свой водоблок. Компания не делает "универсальных" решений, а выпускает точные совпадения под каждую видеокарту. Это удобно для тех, кто строит сборку под конкретный бренд и хочет сохранить стиль. Хотя, конечно, не все любят RGB, но здесь его можно настроить через iCUE или другое ПО, либо вообще отключить — если хочется минимализма.

Хотя цена пока не объявлена, судя по предыдущим релизам, сумма будет выше среднего уровня. Но ведь и производительность тоже выше. Особенно если сравнивать с воздушным охлаждением. И если ты гонишься за максимальными частотами и минимальными температурами, то такое решение точно стоит рассмотреть.

NZXT, EKWB и Bitspower тоже активно развивают этот сегмент. Например, EKWB недавно показала водоблоки с ещё более продвинутыми системами подсветки и интеграцией с ARGB-контроллерами. Но у Alphacool своя ниша — акцент на термодизайн и простоту установки.

Пока сложно сказать, как быстро эти водоблоки появятся в продаже в Европе или России. Но те, кто следит за рынком, уже знают, что обычно такие решения выходят сначала в ЕС, потом в США, и лишь спустя пару месяцев — в остальные регионы.


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#alphacool
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