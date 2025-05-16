NetherRealm выпустила расширенную версию Mortal Kombat 1, которая включает весь имеющийся контент

NetherRealm Studios представила Mortal Kombat 1: Definitive Edition — сборник, который объединяет базовую игру и всё вышедшее после неё.

В состав сборника вошли:

сама Mortal Kombat 1;

Khaos Reigns Story Expansion;

два боевых пропуска (Kombat Pack 1 и 2);

бонусный Шан Цунг (для оформивших предзаказ на оригинал);

шесть Kameo-персонажей;

пять скинов из нового фильма о Mortal Kombat;

шесть Premier Skins;

специальный костюм Liu Kang Tournament Skin;

1250 кристаллов и один Instant Havik Unlock Pack.

Цена зависит от платформы. Для всех, кроме владельцев Switch, она составляет $69.99. А вот владельцам Nintendo Switch повезло чуть больше — там $59.99, но это не спасает от общего разочарования, ведь до этого игроки уже заплатили за игру, а теперь ещё и за обновлённое издание. Кстати, физическую версию пока никто не подтверждал, так что, скорее всего, только цифра.

Есть также вариант для тех, у кого уже есть базовая версия игры. За $59.99 можно обновиться до Definitive Edition. Но сумма вызвала волну недовольства среди фанатов. Особенно если учесть, что игра вышла почти два года назад — в сентябре 2023. Изначально обещали, что будут новые главы истории, но вместо этого — релиз «финального» издания и сворачивание обновлений.

Интересно, что реакция сообщества была неоднозначной. Некоторые рады, что теперь всё в одном месте, другие же считают, что таким образом студия просто выжимает деньги из старых DLC. Плюс ко всему — прекращение обновлений. Это особенно больно, если ты регулярно играешь онлайн или участвуешь в турнирах.

Выпуск совпал с запуском других файтингов — например, Tekken 8 и Street Fighter 6 набирают обороты. Так что часть аудитории может просто уйти к конкурентам. Особенно если NetherRealm начнёт так же дорого продавать следующий MK.