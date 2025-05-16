На рынке портативных игровых машинок становится тесно. То есть, если раньше было пара брендов, то теперь каждый второй стартап или кустарный производитель пытается запрыгнуть на этот поезд. И вот — новый игрок: Tenku, японская компания, которая анонсировала свой первый игровой девайс под названием Luna. Он будет доступен уже совсем скоро — 17 мая в 02:00 UTC.
Сама по себе консоль не самая уникальная. Внешне и технически она сильно напоминает Asus ROG Ally, особенно по дисплею: тот же 7 дюймов, 1080p и 120 Гц. То есть, картинка должна быть плавной, без лишней зернистости. Но вот с железом — всё не так радужно. Вместо свежего процессора от AMD (типа Ryzen AI 9 HX 370) решили использовать Ryzen 7 7840U, который уже считается устаревшим. То есть, даже не последнее поколение, а предыдущее. Немного странно для устройства, которое должно конкурировать с новыми моделями.
Зато у Tenku Luna есть одна интересная фишка — два порта USB4, расположенных на верхней и нижней частях устройства. Это редкость для карманных консолей. Обычно довольствуются одним Type-C. А здесь — сразу два. Правда, пока неясно, как часто их будут использовать. Хотя бы для подключения внешнего SSD или монитора — уже плюс.
Батарея — 50 Вт·ч, что чуть меньше, чем у ROG Ally. Но при этом, возможно, компенсируется энергоэффективностью чипа. Хотя, конечно, с учетом того, что он не самый новый, сложно сказать, сколько времени хватит зарядки в играх. Особенно если тянуть современные проекты на высоких настройках графики.
Цена и доступность пока остаются загадкой. Ни слова о том, сколько будет стоить, где покупать, какие комплектации. Видимо, об этом расскажут в день релиза. Возможно, это будет позиционироваться как премиум-устройство, ориентированное именно на японский рынок. Хотя некоторые источники намекают, что попробуют распространить его и за пределами страны.