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ddr22
Tenku Luna — первый японский геймпад-девайс с двумя USB4 портами и 120 Гц экраном
Появление Tenku Luna вызвало интерес, но в плане характеристик это больше похоже на пересмотренный вариант Asus ROG Ally, чем на оригинальное устройство. В продажу выйдет 17 мая

На рынке портативных игровых машинок становится тесно. То есть, если раньше было пара брендов, то теперь каждый второй стартап или кустарный производитель пытается запрыгнуть на этот поезд. И вот — новый игрок: Tenku, японская компания, которая анонсировала свой первый игровой девайс под названием Luna. Он будет доступен уже совсем скоро — 17 мая в 02:00 UTC.

Сама по себе консоль не самая уникальная. Внешне и технически она сильно напоминает Asus ROG Ally, особенно по дисплею: тот же 7 дюймов, 1080p и 120 Гц. То есть, картинка должна быть плавной, без лишней зернистости. Но вот с железом — всё не так радужно. Вместо свежего процессора от AMD (типа Ryzen AI 9 HX 370) решили использовать Ryzen 7 7840U, который уже считается устаревшим. То есть, даже не последнее поколение, а предыдущее. Немного странно для устройства, которое должно конкурировать с новыми моделями.

Зато у Tenku Luna есть одна интересная фишка — два порта USB4, расположенных на верхней и нижней частях устройства. Это редкость для карманных консолей. Обычно довольствуются одним Type-C. А здесь — сразу два. Правда, пока неясно, как часто их будут использовать. Хотя бы для подключения внешнего SSD или монитора — уже плюс.

Батарея — 50 Вт·ч, что чуть меньше, чем у ROG Ally. Но при этом, возможно, компенсируется энергоэффективностью чипа. Хотя, конечно, с учетом того, что он не самый новый, сложно сказать, сколько времени хватит зарядки в играх. Особенно если тянуть современные проекты на высоких настройках графики.

Цена и доступность пока остаются загадкой. Ни слова о том, сколько будет стоить, где покупать, какие комплектации. Видимо, об этом расскажут в день релиза. Возможно, это будет позиционироваться как премиум-устройство, ориентированное именно на японский рынок. Хотя некоторые источники намекают, что попробуют распространить его и за пределами страны.


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#tenku luna
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