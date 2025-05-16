Новый мини-ПК Alpha-One на RISC-V предлагает 20 TOPS мощности NPU для локальных ИИ-задач

Компания Pine64 представила необычный мини-компьютер Alpha-One Silent, ориентированный на выполнение ИИ-задач без подключения к облаку. Устройство построено на архитектуре RISC-V и оснащено нейропроцессором с производительностью 20 TOPS для операций INT8.

Хотя это не рекордный показатель (современные APU от AMD и Intel могут быть мощнее), для компактного устройства с пассивным охлаждением результат неплохой. Alpha-One способен выдавать около 3.5 токенов в секунду при работе с 7-миллиардными языковыми моделями — скромно, но для ознакомления с локальным ИИ сойдет.

В основе лежит одноплатный компьютер StarPro64 с процессором ESWIN EIC7700X (4 ядра SiFive 550 до 1.4 ГГц) и 64 ГБ встроенной eMMC-памяти. Производитель предустановил модели Deepseek и Oen LLM в виде Docker-контейнеров — сразу из коробки можно поэкспериментировать.

Из интересного — полностью бесшумная работа (только радиатор и тепловая трубка), поддержка 4K@60Hz и PCIe Gen 3 x4 для апгрейда. Питание через классический DC-разъем, USB-C PD не поддерживается. Потребление менее 30 Вт — можно оставить работать в уголке без опасений за счет за электричество.

Заявленная цена в $330 выглядит привлекательно, особенно на фоне аналогичных решений. Правда, точные сроки поставок пока не ясны.

Для профессиональных задач мощности маловато, но как учебный стенд или платформа для тестирования простых ИИ-моделей — вполне вариант. Особенно учитывая растущий тренд на локальные вычисления и вопросы конфиденциальности данных.

Кстати, это не первый эксперимент Pine64 с RISC-V — компания давно развивает это направление как альтернативу x86. Любопытно, удастся ли им составить конкуренцию более традиционным решениям в нише компактных ИИ-устройств.