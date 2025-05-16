Компания Casio представляет ограниченную серию часов G-Shock GA2100, созданных совместно с Crocs — с дизайном в мраморной теме и возможностью крепления на обувь

Casio продолжает удивлять своими нестандартными коллаборациями. На этот раз бренд объединился с Crocs — да так, что получилось почти модульное решение: часы можно носить на руке или прикрепить к специальным отверстиям на кроссовках Echo Wave. Это не просто маркетинговая фишка, а полноценная интеграция — как будто аксессуары теперь работают вместе, а не по отдельности.

Новая модель GA2100CROCS25-7 выполнена в узнаваемом стиле CasiOak — тонкий корпус, минималистичный циферблат, прочность и защита от ударов. Но есть и отличия: свечение в темноте, уникальный дизайн с циферблатом с мраморным узором и логотипом Crocs, гравировка на крышке. Браслет тоже особенный — с такой же текстурой, как внутренняя отделка обуви из комплекта.

В набор входят сами часы и пара белых Crocs Echo Wave с тем же оформлением. То есть это не просто покупка отдельных вещей, а целый сет для тех, кто любит выделяться. По крайней мере, пока нет информации о том, будет ли доступен сам G-Shock отдельно. Продаваться всё это будет через ограниченные каналы — в том числе на официальном сайте Crocs. Цена пока не объявлена, но если судить по предыдущим коллаборациям, сумма будет выше среднего уровня для этой серии.

Функционал стандартный: водонепроницаемость до 200 метров, мировое время, секундомер, пять будильников, двойная подсветка. Никаких технологических прорывов, зато приятные детали — например, возможность снять ремешок и закрепить на обуви. Это уже не первый случай, когда Casio играет с идеей модульности, но такого уровня интеграции раньше не было.