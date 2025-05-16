Компания 8BitDo готовит к выпуску необычный контроллер — возможно, без джойстика

8BitDo, известный своими уникальными игровыми контроллерами, выпустил загадочный намек на новый гаджет. Передняя панель гаджета украшена аналогичным рисунком Abxy, и она имеет круглую кнопку с красной точкой.

Кажется, что это контроллер, разработанный специально для боевых игр. Большинство специалистов предпочитают идею leverless-контроллера, который представляет собой гаджет без джойстика, используя кнопки для определения направления. Подобные устройства, такие как Hit Box, особенно популярны среди профессиональных игроков в Mortal Kombat и Street Fighter.

Некоторые люди думают, что это может быть более новой версией 8 -битного аркадного контроллера для Xbox. Однако плоская форма и акцент на точности ввода скорее подтверждают первую версию. Кстати, текущая модель аркадного стика от компании продается за $120 на Amazon.

Интересно, что 8BitDo позиционирует новинку как продукт "для профессионалов". Это намекает на серьезные аппаратные возможности — возможно, механические переключатели или ультрабыстрый отклик.

Анонс назначен на 16 мая в 8 утра по тихоокеанскому времени. Пока неизвестно, будет ли это эксклюзив для ПК или поддержит консоли. В любом случае, учитывая репутацию 8BitDo по созданию качественных альтернатив стандартным контроллерам, новинка определенно заслуживает внимания.