Новый портативный ПК OneXPlayer G1 предлагает топовую начинку и скидки при раннем заказе

Компания One-Netbook начала прямые продажи портативного компьютера OneXPlayer G1 после успешной кампании на Indiegogo. Устройство теперь доступно в официальном магазине с двумя вариантами процессоров: Ryzen 7 8840U и топовым Ryzen AI 9 HX 370. Процессор Intel Core Ultra 7 255H, который был доступен на краудфандинговой платформе, официально не указан для продажи.

По данным TechRadar, OneXPlayer G1 позиционируется как конкурент таким устройствам, как ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go. Главное преимущество - модульная конструкция с отсоединяемой клавиатурой, что позволяет использовать гаджет и как планшет, и как ноутбук.

Многие обозреватели обратили внимание на аргументированность выбора AMD – при использовании процессоров Ryzen AI 9 HX 370 мобильные устройства отлично себя показывают. Но тем не менее, отсутствие Intel-версии может разочаровать ряд потенциальных покупателей. Согласно информации на сайте производителя, первая партия устройств уже готова к отправке.