В Minecraft появилась возможность самостоятельно создавать сёдла — теперь для этого нужно всего три кожи и один слиток железа.

Mojang наконец-то услышала игроков. После 15 лет существования игры, когда сёдла раньше можно было найти только случайно — в сундуках, через рыбалку или обмен — теперь их можно просто скрафтить. В свежем апдейте (Snapshot 25w20a) для Java Edition и Bedrock Preview, но без Android, разработчики добавили рецепт: **три кожи и один железный слиток**. То есть, если ты уже собрал корову и немного железа — проблем с ездой на лошадях, осьминогах или свиньях больше нет.

Для тех, кто давно играет, это может показаться мелочью. Но для новичков — огромное облегчение. Раньше, если тебе не повезло найти седло, приходилось либо долго искать, либо отказываться от возможности использовать животных. Обновление вышло как раз перед летним патчем, который должен принести ещё больше изменений. Например, недавно поработали над механикой привязи и дальностью боя.