One UI 8 выйдет раньше обычного: Samsung ускоряет выпуск обновления для Android 16.

Samsung сделала неожиданное заявление на Google I/O 2025 — One UI 8, основанная на Android 16, появится уже этим летом. Это довольно резкий разворот, учитывая проблемы с развертыванием One UI 7, которая до сих пор не всем дошла.

Google только вчера официально представила Material 3 Expressive для Android 16, но утечки намекают, что Samsung не станет слепо копировать этот стиль. Судя по всему, они пойдут своим путем в дизайне интерфейса.

Судя по тизеру, обновление должно появиться до 22 сентября. Скорее всего, первыми его получат новые складные Galaxy Z Fold6 и Z Flip6 — их как раз ждут в августе. Для остальных устройств расписание обновлений опубликуют ближе к июлю-августу. Главное, чтобы в погоне за скоростью не пострадало качество.