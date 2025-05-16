Тесты показали, что в играх разница практически незаметна, хотя в синтетических тестах она есть.

Новая топовая видеокарта NVIDIA для ноутбуков RTX 5090 на старте выглядит не очень убедительно. По крайней мере, если верить тестам Jarrod’s Tech, где сравнили её с прошлым поколением — RTX 4090. В синтетических бенчмарках (типа 3DMark) преимущество RTX 5090 действительно есть — до 20% прироста. Но в реальных играх всё иначе.

В среднем, RTX 5090 оказалась быстрее всего на 3% в 4К и всего на 0.6–1.6% в QHD. Это не просто слабо — это почти незаметно для глаза. Особенно если ты платишь за флагманский ноутбук больше $3000–$4000, рассчитывая на серьёзный скачок.

Интересно, что в Red Dead Redemption 2, новая карта даже странно просела. То есть, не то чтобы улучшилась — стала чуть хуже. И даже если выкинуть этот случай, общая картина не меняется. Прирост минимальный, особенно если смотреть на средний FPS: 66 против 64.5 кадров в секунду в 4К. Да, это лучше, но едва ли стоит переплаты за новый чип.

Зато у RTX 5090 есть свои плюсы. Например, 24 ГБ видеопамяти, что может быть полезно в будущем — когда игры начнут требовать больше ресурсов. Плюс немного лучшая энергоэффективность и поддержка DLSS MFG. Но большинству геймеров эти вещи могут быть попросту не нужны.

Кажется, это довольно типичная ситуация: новые чипы выигрывают на бумаге, но в реальных задачах разница невидима. С одной стороны, обидно. С другой — рынок ноутбуков всегда был более ограниченным по сравнению со стационарными системами. Тепло, мощность, охлаждение — всё это влияет на конечную производительность. И видимо, даже с архитектурой Blackwell, сделать качественный скачок в мобильном сегменте пока сложно.

Если честно, ожидалось большего. Особенно после того, как NVIDIA заявила, что DLSS 3 и Multi-Frame Generation должны были стать решающими факторами. Но если пользователь не пользуется этими технологиями, то покупка нового ноутбука с RTX 5090 теряет смысл.

Пока что мобильные RTX 5090 и 5080 больше подходят как маркетинговый ход, чем реальное обновление. Хотя, возможно, со временем и обновлениями драйверов всё изменится.