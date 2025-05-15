NVIDIA готовит урезанную RTX 5090D с 14 080 ядрами и 24 ГБ памяти из-за экспортных ограничений США

Слухи о китайской версии флагманской видеокарты NVIDIA становятся все интереснее. Похоже, RTX 5090D ждет серьезное падение производительности из-за новых экспортных ограничений США.

Изначально RTX 5090D для китайского рынка не сильно уступала обычной 5090. Но теперь, согласно утечкам с Baidu, карту ждет радикальное урезание — с 21 760 до всего 14 080 CUDA-ядер. Видеопамять тоже пострадает: вместо 32 ГБ GDDR7 будет всего 24 ГБ с урезанной 384-битной шиной.

Пропускная способность памяти упадет до 1344 ГБ/с — это как раз под новые американские ограничения. По сути, из флагмана карта превращается в что-то среднее между RTX 5080 и профессиональной RTX PRO 5000.

Цена пока неизвестна, но логично предположить существенное снижение. Хотя в Китае и так переплачивают за железо, так что NVIDIA может попытаться сохранить премиальный ценник.

Забавно, что параллельно готовится еще одна новинка — либо RTX 5080 Ti, либо Super-версия с 24 ГБ памяти. Ее могут выпустить в конце года, а для Китая возможно переименуют в RTX 5090D, если характеристики совпадут.

Что касается RTX 5060, ее запуск ожидается 20 мая — в один день с RX 9060 XT от AMD. Видимо, зеленые решили не уступать конкурентам даже в дате презентации.

Интересно, как китайские геймеры отреагируют на такую "урезанную" версию. С одной стороны, альтернатив особо нет — свои чипы у Китая пока не конкурентны. С другой — платить большие деньги за сознательно ограниченный продукт мало кому понравится.

Если эти слухи подтвердятся, NVIDIA явно пытается обойти ограничения с минимальными потерями. Но получится ли у них сохранить лицо — большой вопрос.