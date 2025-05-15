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ddr22
EA объявила о выходе F1 25 с 27 мая
В F1 25 добавлена поддержка трассировки путей и улучшен ИИ соперников.

Компания EA Sports раскрыла детали предстоящего релиза гоночного симулятора F1 25. Владельцы Iconic Edition смогут начать играть уже 27 мая, тогда как стандартная версия выйдет позже. Подписчики EA Play получат 5-часовой пробный период, а обладатели EA Play Pro - полный доступ к Iconic Edition с первого дня.  

Главным технологическим новшеством стала поддержка трассировки путей (Path Tracing) - продвинутой технологии освещения, которая создает максимально реалистичное отображение света и теней на треке.  

Разработчики существенно доработали физику автомобилей и поведение ИИ-гонщиков. Теперь соперники лучше защищают позиции, эффективнее используют DRS и ERS, а также реалистичнее идут на обгоны. Визуальные улучшения коснулись динамического освещения и естественного отображения облачности.  

Игра предлагает обновленный режим My Team, продолжение истории Braking Point и другие нововведения. Предзагрузка уже доступна для тех, кто оформил предзаказ. F1 25 обещает стать самым реалистичным воплощением Формулы-1 в игровом формате.

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#f1 25
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