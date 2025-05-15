Компания EA Sports раскрыла детали предстоящего релиза гоночного симулятора F1 25. Владельцы Iconic Edition смогут начать играть уже 27 мая, тогда как стандартная версия выйдет позже. Подписчики EA Play получат 5-часовой пробный период, а обладатели EA Play Pro - полный доступ к Iconic Edition с первого дня.
Главным технологическим новшеством стала поддержка трассировки путей (Path Tracing) - продвинутой технологии освещения, которая создает максимально реалистичное отображение света и теней на треке.
Разработчики существенно доработали физику автомобилей и поведение ИИ-гонщиков. Теперь соперники лучше защищают позиции, эффективнее используют DRS и ERS, а также реалистичнее идут на обгоны. Визуальные улучшения коснулись динамического освещения и естественного отображения облачности.
Игра предлагает обновленный режим My Team, продолжение истории Braking Point и другие нововведения. Предзагрузка уже доступна для тех, кто оформил предзаказ. F1 25 обещает стать самым реалистичным воплощением Формулы-1 в игровом формате.