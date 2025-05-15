Компания SteelSeries представляет эксклюзивные игровые наушники Arctis GameBuds в новом дизайне.

Компания SteelSeries, известный производитель игровых аксессуаров, анонсировала ограниченную серию беспроводных наушников Arctis GameBuds в уникальном цветовом исполнении Glorange. Новинка сочетает в себе фирменный оранжевый оттенок из палитры бренда с отсылкой к корпоративному слогану For Glory.

Эти игровые наушники предлагают революционные возможности для геймеров:

- Поддержка сверхмалой задержки на PS5, Xbox и PC через 2.4 ГГц адаптер

- Технология Active Noise Cancelling с четырьмя микрофонами

- 200+ предустановленных звуковых профилей для разных игр

- Возможность быстрого переключения между Bluetooth 5.3 и игровым режимом

Особое внимание разработчики уделили эргономике - форма наушников создана на основе анализа 62 000 сканов ушных раковин. Устройство обеспечивает до 10 часов автономной работы и поддерживает беспроводную зарядку.

Ограниченная серия Arctis GameBuds Glorange поступит в продажу 13 мая 2025 года по рекомендованной цене $159.99. Наушники совместимы с PlayStation, ПК, Nintendo Switch и мобильными устройствами.