Игра The Sinking City получила обновленную версию с улучшенной графикой и поддержкой новых технологий.

Студия Frogwares выпустила обновленную версию своей игры The Sinking City, полностью переработанную на движке Unreal Engine 5. Ремастер доступен для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, причем владельцы оригинальной версии получат его бесплатно.

Основные улучшения включают полный визуальный апгрейд с новой системой освещения, 4K-текстурами и повышенной детализацией окружения. Добавлен фоторежим для создания снимков мрачной атмосферы игры, а также поддержка современных технологий повышения производительности DLSS, FSR и TSR.

Для получения обновленной версии на разных платформах:

- В Steam можно переключаться между версиями через меню запуска

- На PS5 игра обновится автоматически

- Владельцы Xbox найдут ремастер как отдельный продукт в своей библиотеке

Обновленная версия обещает более глубокое погружение в лавкрафтовские ужасы с улучшенной графикой и производительностью.