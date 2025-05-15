Компания Google представила новый логотип с плавными цветовыми переходами перед конференцией I/O 2025.

Корпорация Google представила обновленный вариант своего логотипа с буквой G, который не менялся почти десять лет. Новый дизайн сохранил узнаваемую цветовую гамму, но теперь оттенки плавно перетекают друг в друга, создавая эффект градиента. Этот шаг отражает его растущую интеграцию с искусственным интеллектом.

Изменения впервые были замечены в бета-версии приложения Google Search для iOS, а затем появились и в Android-версии. Хотя компания пока официально не подтвердила, станет ли этот вариант постоянным для всех сервисов, новый логотип уже получил положительные отзывы.

Эксперты отмечают, что обновление визуального стиля совпадает с подготовкой к ежегодной конференции разработчиков Google I/O 2025, где ожидаются важные анонсы, связанные с искусственным интеллектом.