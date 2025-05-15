Утечка подтверждает разработку Intel дискретных видеокарт следующего поколения на архитектуре Xe4

В сети появились данные, свидетельствующие о продолжении работы Intel над проектом Druid, связанным с новым поколением графических процессоров Xe4. Соответствующая информация была обнаружена в одном из публичных Git-репозиториев, где упоминается архитектура Gen 15, наследующая текущим разработкам компании.

Аналитики отмечают, что Intel последовательно развивает свои графические решения. После архитектуры Gen 12 (Xe) и Gen 13 (Xe2) компания готовит к выпуску Gen 14 (Xe3), которая ляжет в основу процессоров Panther Lake и дискретных видеокарт Celestial. Обнаруженные же данные подтверждают, что параллельно ведется работа над Gen 15 (Xe4) для будущих ускорителей Druid.

В настоящее время Intel сосредоточена на завершении разработки Xe3. По данным инсайдеров, компания уже завершила проектирование этих GPU и перешла к этапу предварительного тестирования, предоставляя OEM-партнерам доступ к виртуальным прототипам для проверки совместимости.

Что касается Xe4, то ожидать появления продуктов на этой архитектуре стоит не раньше конца 2026 года. Первые процессоры Panther Lake с Xe3 должны появиться во второй половине 2025 года, а их полномасштабный выход на рынок прогнозируется на 2026 год. Эксперты предполагают, что Intel может выпустить дискретные видеокарты на базе Xe3, хотя официального подтверждения этой информации пока нет.

Обнаруженные материалы не содержат технических подробностей о Xe4, но подтверждают приверженность Intel стратегии развития собственных графических решений. Это особенно важно на фоне растущей доли AMD и Intel на некоторых региональных рынках, где наблюдаются проблемы с доступностью продуктов NVIDIA.