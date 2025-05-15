Игра получает масштабное обновление

Разработчики из Arrowhead Studios объявили о начале галактического кризиса в Helldivers 2. Согласно новому сюжетному повороту, раса Иллюминатов начала полномасштабное вторжение с целью атаковать саму Супер-Землю. Игрокам предстоит столкнуться с тремя новыми типами противников, каждый из которых представляет уникальную угрозу.

Среди новых врагов выделяются Скаты — воздушные истребители, обеспечивающие поддержку с неба, и Полумесяцевые Надзиратели, специализирующиеся на атаках отступающих бойцов. Особое внимание привлекает Мясная Толпа — отталкивающее скопление органической материи с множеством конечностей, показанное в трейлере обновления.

Для противодействия усилившейся угрозе разработчики добавили систему глубокой кастомизации основного оружия. Теперь игроки смогут разблокировать различные модификации, включая изменения емкости магазина, дульные насадки и подствольные приспособления. Все улучшения становятся доступны по мере повышения уровня владения конкретным оружием и приобретаются за внутриигровую валюту.

Параллельно с этим обновлением 15 мая 2025 года выйдет новый боевой пропуск Masters of Ceremony, а также дополнительные варианты оформления для ранее выпущенных наборов вооружения. Эти изменения обещают значительно разнообразить игровой процесс и дать игрокам новые тактические возможности в борьбе за свободу галактики.