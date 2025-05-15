Ожидается выход процессоров AMD Sound Wave на платформе ARM к 2026 году

Согласно слухам, корпорация AMD активно разрабатывает ARM-процессор под кодовым названием "Sound Wave", ориентированный на рынок ноутбуков и ПК. Предполагается, что эти чипы будут использованы в устройствах линейки Microsoft Surface следующего поколения, запланированных к выходу в 2026 году.

Это решение обусловлено успехами ARM-платформы на рынке мобильных устройств и растущим спросом на энергоэффективные решения. Ранее аналогичные шаги предприняла компания Qualcomm, чьи ARM-чипы успешно применяются в продуктах разных производителей.

Проект "Sound Wave" станет важным этапом для AMD, стремящейся предложить рынку конкурентоспособные альтернативы традиционным x86-решениям. Уже известно, что новый продукт получит графику архитектуры RDNA 3.5 и произведён по 3-нм техпроцессу компании TSMC. Этот шаг позволит AMD конкурировать с аналогичными разработками NVIDIA, планирующей выпустить собственные ARM-чипы с искусственным интеллектом.

Стоит упомянуть, что попытка AMD выйти на рынок ARM была и раньше — проект Skybridge, запущенный в 2014 году, предполагал объединение платформ x86 и ARM в одном чипе, но впоследствии оказался заброшен из-за экономических и рыночных факторов. Теперь, спустя годы, ситуация изменилась, и потребность в мощных, но экономичных решениях привела компанию обратно к идее ARM-процессора.

Переход на ARM открывает новые возможности для Windows-поддерживаемых компьютеров, поскольку операционная система Microsoft постепенно адаптируется под данную архитектуру. Вероятно, мы увидим значительное увеличение числа ARM-устройств, использующих платформу AMD, особенно учитывая эффективность решений в области энергопотребления и производительности на единицу мощности.