Новый сервис Philips позволяет печатать запчасти для техники на 3D-принтере

Компания Philips представила инновационное решение для продления срока службы своей продукции. Сервис Fixables позволяет владельцам техники Philips самостоятельно печатать на 3D-принтере недостающие или сломанные детали.

На текущий момент платформа предлагает лишь одну модель — гребень для триммера Philips OneBlade толщиной 1-3 мм. Однако в ближайшее время ожидается добавление новых деталей, включая дополнительные насадки для машинок для стрижки. Каждая модель сопровождается подробными инструкциями по печати, включая рекомендуемый материал (PLA), время печати и высоту слоя.

Проект стартовал в Чехии благодаря партнерству с местной компанией Pura Research, специализирующейся на 3D-печати. Philips подчеркивает, что напечатанные детали не заменяют оригинальные запчасти, но могут стать временным решением проблемы. Пользователи могут оставлять запросы на добавление новых моделей деталей.

Если пилотный проект окажется успешным, компания планирует расширить географию сервиса и привлечь к сотрудничеству сообщества ремонтников и энтузиастов 3D-печати. Это решение соответствует глобальному тренду на устойчивое потребление и борьбу с электронными отходами.