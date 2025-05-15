Умное кольцо Titan Pro от QRing обзавелось встроенным дисплеем

Компания QRing представила новую версию своего смарт-кольца Titan Pro, которое оснащено рядом значительных улучшений. Это устройство является преемником оригинальной модели Titan, выпущенной годом ранее. Новая модификация стала легче предыдущей версии на 18%, её вес составляет всего лишь 3,3 грамма.

Среди ключевых нововведений — появление сенсорного экрана прямо на кольце, благодаря которому пользователи могут просматривать такие показатели, как время, количество пройденных шагов, пульс и уровень заряда батареи.

Ещё одно важное улучшение касается зарядки устройства: магнитная система питания заменена беспроводной технологией, обеспечивающей комфортное использование без необходимости подключаться к разъёмам.

Кольцо защищено стандартом IP68, оно устойчиво к воздействию воды и пыли. Оно доступно в трёх цветах: глубоком сером, золотом и серебристом оттенке. Размеры варьируются от 18,3 мм до 21,6 мм. Помимо визуальных изменений, кольцо обладает функциями отслеживания пульса и уровня кислорода в крови (SpO2), позволяет контролировать сон и фиксирует активность пользователя во время различных видов тренировок, включая ходьбу, бег, езду на велосипеде и плавание.

Дополнительно пользователям доступна поддержка приложения-компаньона для смартфонов на платформах iOS и Android, позволяющего настраивать различные параметры и анализировать собранные данные. Толщина кольца равна 2,7 мм, ширина — 8 мм. Производитель обещает автономность устройства около семи суток при полной зарядке аккумулятора за один час посредством беспроводной технологии.