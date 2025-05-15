Новая версия PSSR2 позволит PlayStation 5 Pro запускать больше игр в 8K и 4K/120 fps

Грядущая версия консоли PlayStation 5 Pro может получить существенное обновление масштабирующей технологии. По данным авторитетного YouTube-канала Moore's Law is Dead, Sony разрабатывает вторую версию своей фирменной системы PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).

Новая технология PSSR2 использует усовершенствованную нейросетевую модель, которая должна обеспечить меньшие потери производительности при одновременном улучшении качества изображения. В отличие от текущей реализации, где минимальное разрешение рендеринга составляет 1536×864 пикселей, обновленный алгоритм может работать с более низкими исходными разрешениями, приближаясь к показателям Nvidia DLSS 4 (1280×720).

Аналитики предполагают, что эти улучшения позволят PS5 Pro стабильно запускать игры в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду. В случаях, когда достичь таких показателей не удастся, Sony может предложить альтернативный режим 1440p/120fps. Эти меры рассматриваются как ответ на анонсированные возможности Nintendo Switch 2, которая также обещает поддержку 120 fps, но при более скромном разрешении.

Точные сроки появления первых игр с поддержкой PSSR2 пока неизвестны. Также остается открытым вопрос, будет ли Sony отдельно анонсировать обновленную технологию или просто представит игры с улучшенными характеристиками. В любом случае эти изменения должны укрепить позиции PS5 Pro в конкурентной борьбе за внимание геймеров, ценящих как качество изображения, так и высокую частоту кадров.