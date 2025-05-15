Полная версия Stellar Blade для PC и PS5 включает новый контент и улучшения

Игра Stellar Blade от корейской студии SHIFT UP вскоре появится на компьютерах. Согласно утечке, обнаруженной пользователями Reddit, релиз PC-версии запланирован на 11 июня 2025 года вместе с выпуском Complete Edition для обеих платформ. Хотя официального подтверждения от Sony и разработчиков пока нет, информация была получена из трейлера, ненадолго появившегося на YouTube-канале PlayStation.

Изначально выпущенная в апреле 2024 года эксклюзивно для PS5, игра получила признание за зрелищные боевые сцены и постапокалиптический сеттинг. PC-версия предложит улучшенную графику с поддержкой высоких разрешений, ультрашироких мониторов и технологий масштабирования DLSS 4 и FSR 3. Также добавлены новые языковые озвучки и полная поддержка контроллера DualSense.

Согласно утекшему трейлеру, обновление принесет нового босса — лидера Сентинелов по имени Манн, 25 дополнительных костюмов для главной героини Евы и загадочную новую кат-сцену, намекающую на возможное дополнение. Полная версия игры включает базовый продукт, предзаказные бонусы и дополнительный контент.

Разработчики сообщили, что PS5-версия разошлась тиражом более миллиона копий за два месяца, принеся 43 миллиона долларов роялти. Ожидается, что PC-релиз превзойдет эти показатели, а успех проекта уже побудил студию задуматься о создании сиквела.