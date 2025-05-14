Новинка отличается поддержкой частоты обновления 320 Гц

Совсем недавно китайская корпорация Xiaomi презентовала геймерский монитор Redmi Monitor G Pro 27U на внутреннем рынке страны. Но теперь компания уже представляет более бюджетную альтернативу той же серии — Redmi Monitor G27U.

Новая модель практически идентична предшественнику по характеристикам, предлагая высококачественную панель IPS размером 27 дюймов с возможностью выбора между двумя основными режимами отображения: Full HD (1080p) с максимальной частотой обновления 320 Гц и UHD (4K) с частотой 160 Гц. Производитель обещает минимальное время отклика в 1 миллисекунду, пиковую яркость 400 нит, контрастность 1000:1 и поддержку 95% пространства цветов DCI-P3.

Судя по техническим параметрам, Redmi Monitor G27U построен на той же матрице, что и популярный ASUS ROG Strix XG27UCG прошлого года выпуска, но отличается наличием современных видеовыходов: порта DisplayPort 2.1 (пропускная способность 54 Гбит/с) и HDMI 2.1, отсутствующих у продукта ASUS.

Пока продажи ограничены территорией Китая, где купить устройство можно за 1599 юаней ($222). Информация о возможностях международной дистрибуции отсутствует, несмотря на то, что другие игровые мониторы Xiaomi ранее выходили на мировой рынок.