Заявлено до трёх лет работы на одной батарее

Компания Casio анонсировала выход шести новых моделей часов из серии MTP-B185. Все устройства выполнены из нержавеющей стали, но представлены в различных цветовых вариантах - от классического серебристого до черного с ионным напылением и золотистого исполнения.

Новинки сохраняют традиционный для Casio баланс качества и функциональности. При размерах 40×32,5×7,3 мм и весе 80 грамм часы предлагают точность хода с отклонением не более 20 секунд в месяц. Модели оснащены аналоговым циферблатом с тремя стрелками и отображением даты, а также обладают водонепроницаемостью до 50 метров.

Особенностью серии стало использование батареи SR920SW, которой хватает примерно на три года работы.

Хотя официальный анонс запланирован на май 2025 года, точные даты поступления в продажу, цены и регионы распространения пока не раскрыты. Параллельно компания готовит к выпуску серию MTP-B190, вдохновленную дизайном Cartier Tank.