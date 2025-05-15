Стало известно о характеристиках четырёх моделей до официального анонса осенью

Появились свежие сведения о предстоящей серии смартфонов Oppo Find X9, запуск которой ожидается нынешней осенью. Источник Kartikey Singh сообщил месяц назад, что старшая модификация Find X9 Pro станет одним из первых аппаратов с аккумулятором емкостью свыше 7 тысяч мАч наряду с моделями Vivo X300 Pro и Xiaomi 16 Pro.

Теперь стало известно, что Oppo разрабатывает сразу четыре варианта смартфонов данной серии: базовая модель Find X9, продвинутая Find X9 Plus, премиальная Find X9 Pro и топовая Find X9 Ultra. Как правило, сначала выходят базовые и премиальные модификации, конкурируя не только с устройствами конкурентов вроде Vivo и Xiaomi, но и с сериями вроде Samsung Galaxy S26.

По сообщениям инсайдера Digital Chat Station, младшая модель Find X9 будет оснащена экраном диагональю 6,3 дюйма, что сделает её прямым соперником iPhone 16 Pro стоимостью порядка 820 долларов на вторичном рынке Amazon. Более продвинутый вариант Find X9 Plus повторит характеристики актуальной модели Find X8s Plus с экраном размером 6,59 дюймов, а Find X9 Pro получит дисплей 6,78 дюйма. Такую же диагональ дисплея, скорее всего, получит и Find X9 Ultra.

Кроме того, сообщается, что в Find X9 Ultra появится камера с перископической оптикой разрешением 200 мегапикселей и телеобъектив на 50 мегапикселей с десятикратным зумом. Остальные аппараты получат три камеры, среди которых будет и перископическая, хотя одна из камер была исключена в предыдущих слухах о линейке Find X9.