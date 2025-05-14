Новая консоль Nintendo Switch 2 можно будет блокировать как смартфон

Компания Nintendo анонсировала новую функцию безопасности для предстоящей консоли Switch 2. В отличие от текущей модели, где разблокировка осуществляется тройным нажатием кнопки, следующее поколение портативной приставки получит полноценную PIN-защиту.

Функция, представленная в официальном видео через приложение Nintendo Today, будет работать аналогично смартфонам — пользователям потребуется вводить код при выходе из спящего режима. Это решение отвечает многолетним запросам пользователей о повышении безопасности устройства.

Нововведение станет частью комплекса обновлений Switch 2, включая ранее анонсированный "Мышиный режим" для удобной навигации по интерфейсу. Напомним, что текущая модель Switch предлагала лишь ограниченную защиту через родительский контроль, предназначенный в первую очередь для детских аккаунтов.

Глобальный релиз Nintendo Switch 2 запланирован на 5 июня.