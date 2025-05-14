Утечка характеристик игровых ноутбуков Lenovo подтвердила объем памяти видеокарты RTX 5050

Долгожданная мобильная видеокарта Nvidia RTX 5050, похоже, скоро появится в продаже. Согласно данным британского ритейлера Laptops Direct, ноутбуки Lenovo с этим графическим ускорителем уже готовятся к выходу. В списках оборудования подтверждено, что новинка получит 8 ГБ видеопамяти — на 2 ГБ больше, чем у предыдущей модели RTX 4050.

Две модели Lenovo — LOQ и Legion 5 — были временно доступны для предзаказа по ценам 1150 и 1350 фунтов соответственно. Характеристики указывают на использование процессоров Intel i5-13450HX и i7-13650HX в сочетании с новой видеокартой.

Ожидается, что в США такие устройства будут стоить около 1100 долларов, что делает их более доступной альтернативой моделям с RTX 5060.