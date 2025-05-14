Новая серия смартфонов вышла с AMOLED-экраном 144 Гц и защитой IP68

Компания Meizu анонсировала в Китае новую линейку смартфонов Note 16, включающую базовую и Pro-версии. Флагман серии Note 16 Pro получил процессор Snapdragon 7s Gen 3 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища.

Устройство оснащено 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2750×1224 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Фотомодуль представлен основной 50-мегапиксельной камерой и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором. Особого внимания заслуживает аккумулятор емкостью 6200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.

Базовый Note 16 отличается процессором Unisoc T8200, IPS-экраном с частотой 120 Гц и увеличенной до 6600 мАч батареей с 40-ваттной зарядкой. Обе модели предлагают защиту от воды и пыли по стандарту IP68, стереодинамики и современные беспроводные интерфейсы.

Продажи новинок стартуют 16 мая по ценам от 1499 юаней за Note 16 Pro и от 799 юаней за базовую версию. Информация о возможности глобального релиза не озвучивается.