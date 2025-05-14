Пакет будет получать обновления ещё три года после окончания поддержки самой ОС

Microsoft внесла важные изменения в политику поддержки своих продуктов. Несмотря на запланированное прекращение выпуска обновлений для Windows 10 в октябре 2025 года, компания объявила о продлении поддержки приложений Microsoft 365 на этой платформе до октября 2028 года.

Согласно обновленной информации на официальном сайте, офисные приложения продолжат работать на Windows 10 и после окончания поддержки операционной системы. Однако Microsoft настоятельно рекомендует переходить на Windows 11, предупреждая о возможных проблемах с производительностью и надежностью. В течение трех дополнительных лет пользователи будут получать исключительно обновления безопасности для Microsoft 365.

Для корпоративных клиентов компания советует не откладывать переход на новую ОС, учитывая важность защиты конфиденциальных данных. Домашние пользователи, применяющие компьютеры для простых задач и игр, получат относительную передышку перед обязательным обновлением.